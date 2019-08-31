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Espreso.tvОбществоСегодня Зеленский отправляется в Польшу

Сегодня Зеленский отправляется в Польшу

иллюстративное
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа 2019 года, начинает двухдневный визит в Польшу

В первый день состоятся встречи с руководством Республики Польша, а на другой день в кругу глав государств и правительств многих стран он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

В субботу в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах и совместно со своим польским коллегой встретится с журналистами.

Впоследствии, глава государства проведет переговоры с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров РП Матеушем Моравецкий и лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинский студенческой молодежью.

Президент Украины возложит также венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

В рамках второго дня визита Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся у Могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран. В частности, планируются встречи президента Украины с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии.

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