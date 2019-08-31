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Espreso.tvОбществоСборная Украины по баскетболу победила Нидерланды на чемпионате Европы 3х3 и вышла в плей-офф

Сборная Украины по баскетболу победила Нидерланды на чемпионате Европы 3х3 и вышла в плей-офф


фото: fbu.ua
В пятницу, 30 августа 2019 года, украинцы сыграла второй матч на чемпионате Европы 3х3, который происходит в Дебрецене, Венгрия, и со счетом 16:11 сумели сломить жесткую защиту сборной Нидерландов

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Нидерланды начали игру активно и первые открыли счет в игре точным броском с периметра, однако украинская команда усилиями Ткачука очень быстро два балла отплатила, а еще через мгновение тот же Ткачук уже вывел сборную вперед.

"В дальнейшем, на протяжении практически всего матча на паркете шла равная силовая борьба с большим количеством фолов, а уже ближе к завершению поединка украинцы все же смогли организовать рывок, а опытный боец 3х3 Дмитрий Липовцев на последней минуте попал эффектный дальний бросок и поставил точку в игре. 11:16 победа сборной Украины ", - отмечают в Федерации.

Стоит добавить, что эта победа позволила нашей команде пройти в следующую стадию соревнований.

Украинцы продолжат выступления на турнире 1 сентября четвертьфинальном матче против Сербии.

Чемпионат Европы 3х3

Мужчины. групповой этап

Украина - Нидерланды - 16:11

Украина: Липовцев (2), Ткачук (6), Носков (4), Давидюк (4).

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