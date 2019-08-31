Сборная Украины по баскетболу победила Нидерланды на чемпионате Европы 3х3 и вышла в плей-офф
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
Нидерланды начали игру активно и первые открыли счет в игре точным броском с периметра, однако украинская команда усилиями Ткачука очень быстро два балла отплатила, а еще через мгновение тот же Ткачук уже вывел сборную вперед.
"В дальнейшем, на протяжении практически всего матча на паркете шла равная силовая борьба с большим количеством фолов, а уже ближе к завершению поединка украинцы все же смогли организовать рывок, а опытный боец 3х3 Дмитрий Липовцев на последней минуте попал эффектный дальний бросок и поставил точку в игре. 11:16 победа сборной Украины ", - отмечают в Федерации.
Стоит добавить, что эта победа позволила нашей команде пройти в следующую стадию соревнований.
Украинцы продолжат выступления на турнире 1 сентября четвертьфинальном матче против Сербии.
Чемпионат Европы 3х3
Мужчины. групповой этап
Украина - Нидерланды - 16:11
Украина: Липовцев (2), Ткачук (6), Носков (4), Давидюк (4).
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