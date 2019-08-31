"В присутствии мужчины любого возраста надо стоять, почтительно склонив голову". В Ингушетии издали правила поведения для женщин

31 августа, 2019, 14:55

Мэрия Магаса, столицы Ингушетии (РФ), выпустила брошюру "Этикет поведения ингушей (ингушек) в общественных местах"

Ее экземпляры раздадут молодежи в людных местах Магаса и планируют также раздать школьникам, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Кавказ.Реалии.

Текст на каждой странице написан на русском, ингушском и английском языках и, как пояснил мэр Магаса Беслан Цечоев, рассказывает туристам и местным жителям о существующих в республике традициях в части поведения на людях.

"Мы тезисно расписали самое важное. В каждом правиле заложен глубокий смысл", - заявил городской голова.

В самой брошюре объясняется, что "обычаи и ценности вокруг стремительно меняются", поэтому мэрия и выпустила рекомендации "для пропаганды традиционных ингушских ценностей".

Брошюра запрещает ингушской молодежи:

сквернословить,

свистеть,

курить,

неприлично хохотать в людных местах.

"По твоему поведению судят о тебе, твоей семье, твоем народе", - отмечают авторы брошюры.

Также не рекомендуется есть и пить на ходу, регламентируется одежда.

"Благородный ингуш не выйдет за пределы своего дома на босу ногу. Считается неприличным мужчине и женщине носить обтягивающую одежду. Обнажение осуждается, а строгость в одежде ценится", - говорится в брошюре.

Увидев старшего по возрасту, идущий ему на встречу должен остановиться и уступить ему дорогу, даже если человек, который идет навстречу, хоть на один день старше его.

Отдельные правила касаются ингушских женщин.

"Женщина должна знать свое почетное женское место, - сказано в рекомендациях. - Женщина любого возраста должна уступать мужчине любого возраста. Женщину украшает застенчивость, вежливость, спокойный тон и соблюдение дистанции с чужими мужчинами. Женщине не пристало кричать, громко смеяться ".

Эти правила иллюстрируются фото: двое мужчин сидят на лавочке, а перед ними, склонив головы, стоят две женщины в закрытых длинных платьях, с платками на головах.

По словам мэра Магаса, в рекомендациях ингушским женщинам, которые есть в брошюре, дискриминации по отношению к ним нет.

"Женщина встает, показывает уважение к мужчине, даже юному, независимо от возраста. Даже взрослая женщина встает при людях и показывает уважение к подростку. Это видят молодые девушки и воспитываются в духе уважения к мужчинам", - пояснил он.