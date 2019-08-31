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Espreso.tvМир"Безответственность высшей степени". Трамп выложил в сеть тайный спутниковый снимок, - CNBC

"Безответственность высшей степени". Трамп выложил в сеть тайный спутниковый снимок, - CNBC

Написав в пятницу, 30 августа, на персональной странице в Twitter о том, что США не имеют никакого отношения ко взрыву ракеты в Иране, президент США Дональд Трамп добавил к сообщению фотографию засекреченного спутникового снимка

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американский телеканал CNBC .

"Рисунок, добавлен к сообщению Дональда Трампа в Twitter, выглядит как фотография, сделанная с физической копии спутникового снимка с пятничного разведывательного сведения", - сообщает телеканал со ссылкой на чиновника Минобороны США.

Эксперты сообщили CNBС, что снимок, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.

"Именно качество фотографии заставило многих экспертов по национальной безопасности поднять брови. По их словам, спутниковые фотографии такой четкости почти никогда не публикуются", - добавляют журналисты.

Канал цитирует експертка центра Open Nuclear Network Мелиссу Ганам, которая убеждена, что "вообще-то не должна бы увидеть что-то настолько качественное». По ее словам, президент США" не должен бы распространять такое ".

По ее словам, снимок был, вероятно, снятый с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

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Поскольку речь идет о снимке секретного объекта в Иране, эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "будет иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".

  • Днем 30 августа президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США не имеют никакого отношения к неудачному запуску иранской ракеты-носителя со спутником на борту, добавив к сообщению изображение спутникового снимке.
  • Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась после запуска на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны.
  • 25 августа в Иране заявили, что не будут вести с Трампом никаких переговоров .
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