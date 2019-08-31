"Безответственность высшей степени". Трамп выложил в сеть тайный спутниковый снимок, - CNBC
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американский телеканал CNBC .
"Рисунок, добавлен к сообщению Дональда Трампа в Twitter, выглядит как фотография, сделанная с физической копии спутникового снимка с пятничного разведывательного сведения", - сообщает телеканал со ссылкой на чиновника Минобороны США.
Эксперты сообщили CNBС, что снимок, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.
"Именно качество фотографии заставило многих экспертов по национальной безопасности поднять брови. По их словам, спутниковые фотографии такой четкости почти никогда не публикуются", - добавляют журналисты.
The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2019 г.
Канал цитирует експертка центра Open Nuclear Network Мелиссу Ганам, которая убеждена, что "вообще-то не должна бы увидеть что-то настолько качественное». По ее словам, президент США" не должен бы распространять такое ".
По ее словам, снимок был, вероятно, снятый с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.
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Поскольку речь идет о снимке секретного объекта в Иране, эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "будет иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".
- Днем 30 августа президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США не имеют никакого отношения к неудачному запуску иранской ракеты-носителя со спутником на борту, добавив к сообщению изображение спутникового снимке.
- Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась после запуска на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны.
- 25 августа в Иране заявили, что не будут вести с Трампом никаких переговоров .
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