От взрыва неизвестного предмета на Харьковщине погиб 35-летний пограничник
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи происходит разрыв неустановленного пока взрывного предмета. в результате этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею ", - говорится в сообщении.
Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.
По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.
О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.
Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы охраняя украинскую границу.
Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте работает группа офицеров пограничного ведомства.
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