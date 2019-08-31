От взрыва неизвестного предмета на Харьковщине погиб 35-летний пограничник

31 августа, 2019, 08:36

В пятницу, 30 августа 2019 года, во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи происходит разрыв неустановленного пока взрывного предмета. в результате этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею ", - говорится в сообщении.

Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы охраняя украинскую границу.

Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте работает группа офицеров пограничного ведомства.