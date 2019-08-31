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Espreso.tvОбществоНацполиция выдворила из cтраны "смотрящего" за Закарпатьем

Нацполиция выдворила из cтраны "смотрящего" за Закарпатьем

Оперативники Управления стратегических расследований ГУНП в Закарпатской области совместно с работниками областного управления ГТС и бойцами спецподразделения полиции КОРД, во исполнение решения суда в пятницу, 30 августа 2019 года, принудительно выдворили за пределы Украины 55-летнего иностранного гражданина, который считается "авторитетом "в криминальных кругах

В последнее время мужчина существенно влиял на криминогенную ситуацию на Закарпатье, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Этого иностранца, который отсидел за совершение разбойных нападений 12 лет в колониях Львовской и Херсонской и считается уголовным" авторитетом ", известным по прозвищу" Дед "," Черный ", работники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья задержали в конце апреля этого года в городе Львов ", - говорится в сообщении.

Львовский Апелляционный административный суд принял решение о принудительном выдворении задержанного иностранца с территории Украины, которое и было выполнено сегодня правоохранителями Закарпатья.

 

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