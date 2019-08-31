Нацполиция выдворила из cтраны "смотрящего" за Закарпатьем
31 августа, 2019, 09:54
Оперативники Управления стратегических расследований ГУНП в Закарпатской области совместно с работниками областного управления ГТС и бойцами спецподразделения полиции КОРД, во исполнение решения суда в пятницу, 30 августа 2019 года, принудительно выдворили за пределы Украины 55-летнего иностранного гражданина, который считается "авторитетом "в криминальных кругах
В последнее время мужчина существенно влиял на криминогенную ситуацию на Закарпатье, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
"Этого иностранца, который отсидел за совершение разбойных нападений 12 лет в колониях Львовской и Херсонской и считается уголовным" авторитетом ", известным по прозвищу" Дед "," Черный ", работники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья задержали в конце апреля этого года в городе Львов ", - говорится в сообщении.
Львовский Апелляционный административный суд принял решение о принудительном выдворении задержанного иностранца с территории Украины, которое и было выполнено сегодня правоохранителями Закарпатья.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень