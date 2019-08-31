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Espreso.tvОбществоНАБУ и САП завершили расследование в отношении матери Онищенко

НАБУ и САП завершили расследование в отношении матери Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозреваемой в "газовой схеме" гражданке Инессе Кадироввой - матери бывшего народного депутата Украины и в прошлом одного из крупнейших газодобытчиков страны Александра Онищенко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой " газового схемы "в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ". 30 августа 2019 года подозреваемой и ее защитникам открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд ", - говорится в сообщении.

Подозреваемая является родственницей экс-народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации упомянутой "газовой схемы". С августа 2016 года она находилась в международном розыске. 25 июля 2019 года это лицо задержали работники ГНСУ в аэропорту "Борисполь".

Действия подозреваемой квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК.

Досудебное расследование этого факта НАБУ и САП осуществляли с декабря 2015 года.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас три человека находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них по 11 человекам вступил в законную силу обвинительный приговор.

  • Кадырову был задержан 25 июля в аэропорту "Борисполь".
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