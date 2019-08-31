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Espreso.tvОбществоНа столичном Левом берегу водитель такси не заметил другой автомобиль. Его госпитализировали с переломом ключицы

На столичном Левом берегу водитель такси не заметил другой автомобиль. Его госпитализировали с переломом ключицы

В Днепровском районе города Киева, на улице Сулеймана Стальского, произошло ДТП с участием автомобиля такси

 

Подробности передают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель автомобиля Ford Fusion, он двигался по улице Стальского от Братиславской в направлении Курнатовского, как вдруг с парковки строительного супермаркета выехал автомобиль такси Renault Logan.

Водитель "Форда" пытался уйти от столкновения и принял левее, но не удалось - от удара "Рено" закрутило как волчок, а "Форд" остановился примерно через 15 метров.

В результате аварии пострадал руководитель такси "Рено Логан" - его госпитализировали врачи в больницу с переломом ключицы.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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