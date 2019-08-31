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Espreso.tvОбществоНа Приморском бульваре в Одессе проходит Марш равенства. Полиция берет под стражу противников ЛГБТ

На Приморском бульваре в Одессе проходит Марш равенства. Полиция берет под стражу противников ЛГБТ

Утром в субботу, 31 августа 2019 года, сообщество ЛГБТ проводит на Приморском бульваре в Одессе ежегодный Марш равенства. Запад пикетируют представители религиозных общин и защитники традиционных представлений о браке и семье, некоторые из них уже задержали

Прайд-ход начался в 10:00, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Пушкинська.net .

По предварительному плану, который был согласован с полицией, участники должны пройти с Потемкинской лестницы к Греческого парка, затем - от Приморского бульвара до здания городского совета, а оттуда до пересечения Пушкинской и Дерибасовской.

Анна Леонова

"Пятый раз мы проводим в Одессе прайд-запад. Прайд-ходу мы проводим в четвертый раз. Это правозащитный мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей города и гостей к той дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - рассказала председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.

В прайде участвует более 300 человек.

"На Приморском бульваре прайд встретили противники ЛГБТ-сообщества. Полиция провела несколько задержаний", - отмечается в сообщении.

 
 
  • На следующий день после прайда в Одессе состоится крестный ход против "содомских грехов".
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