На Приморском бульваре в Одессе проходит Марш равенства. Полиция берет под стражу противников ЛГБТ
Прайд-ход начался в 10:00, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Пушкинська.net .
По предварительному плану, который был согласован с полицией, участники должны пройти с Потемкинской лестницы к Греческого парка, затем - от Приморского бульвара до здания городского совета, а оттуда до пересечения Пушкинской и Дерибасовской.
Анна Леонова
"Пятый раз мы проводим в Одессе прайд-запад. Прайд-ходу мы проводим в четвертый раз. Это правозащитный мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей города и гостей к той дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - рассказала председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.
В прайде участвует более 300 человек.
"На Приморском бульваре прайд встретили противники ЛГБТ-сообщества. Полиция провела несколько задержаний", - отмечается в сообщении.
- На следующий день после прайда в Одессе состоится крестный ход против "содомских грехов".
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