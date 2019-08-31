 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКрасный флаг, тротил, оружие и карты города. В Николаеве разоблачили боевую ячейку коммунистов

Красный флаг, тротил, оружие и карты города. В Николаеве разоблачили боевую ячейку коммунистов

Во время обысков по делу группы воров, которые проводились в пятницу, 30 августа 2019 года, Национальная полиция обнаружила килограмм тротила, оружие, боеприпасы, а также запрещенную коммунистическую символику, литературу и карты

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По месту жительства лиц, причастных к совершению краж, и их родственников полицейские обнаружили и изъяли: оружие и боеприпасы; взрывчатое вещество весом один килограмм, которое по предварительному заключению экспертов является тротилом; наркотическое вещество растительного происхождения; символику запрещенной в соответствии с законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" коммунистической партии; служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности.

Также среди изъятого - карты города Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений, назначение и цель использования которых сейчас также устанавливается.

Ранее сообщалось о проведении николаевскими правоохранителями масштабной спецоперации в результате которой была ликвидирована деятельность стойкой преступной группировки, причастной к серии квалифицированных краж из квартир жителей областного центра.

Тогда, 28 мая, следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, Корабельного и Ингульского отделов полиции, с привлечением спецназа КОРД и экипажей патрульной полиции под процессуальным руководством местных прокуратур все члены группировки были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после совершения ими очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы. Автомобиль, на котором передвигались 34-летний главарь и члены контролируемого им группировки, был заблокирован в районе "перегона" в Корабельном районе Николаева.

Во время осмотра салона транспортного средства криминалисты изъяли только что похищенное имущество пострадавшей, устройства для отпирания замков, наборы металлических и магнитных ключей, отвертки, права, рукавицы, балаклавы и другие принадлежности, с помощью которого воры совершали кражи. А по месту жительства фигурантов следователи и оперативники выявили ряд ювелирных изделий, часы, духи, компьютерную технику, орудия преступлений и тому подобное.

По согласованию с прокуратурой задержанным было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в жилище», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Тогда задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они и воспользовались.

Следственные действия продолжаются.

  • После победы Революции Достоинства деятельность Коммунистической партии и ее идеологию в Украине было запрещено.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 августа, 2019 суббота

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

31 августа, 2019 суббота

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать