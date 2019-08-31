Красный флаг, тротил, оружие и карты города. В Николаеве разоблачили боевую ячейку коммунистов

31 августа, 2019, 08:54

Во время обысков по делу группы воров, которые проводились в пятницу, 30 августа 2019 года, Национальная полиция обнаружила килограмм тротила, оружие, боеприпасы, а также запрещенную коммунистическую символику, литературу и карты

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По месту жительства лиц, причастных к совершению краж, и их родственников полицейские обнаружили и изъяли: оружие и боеприпасы; взрывчатое вещество весом один килограмм, которое по предварительному заключению экспертов является тротилом; наркотическое вещество растительного происхождения; символику запрещенной в соответствии с законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" коммунистической партии; служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности.

Также среди изъятого - карты города Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений, назначение и цель использования которых сейчас также устанавливается.

Ранее сообщалось о проведении николаевскими правоохранителями масштабной спецоперации в результате которой была ликвидирована деятельность стойкой преступной группировки, причастной к серии квалифицированных краж из квартир жителей областного центра.

Тогда, 28 мая, следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, Корабельного и Ингульского отделов полиции, с привлечением спецназа КОРД и экипажей патрульной полиции под процессуальным руководством местных прокуратур все члены группировки были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после совершения ими очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы. Автомобиль, на котором передвигались 34-летний главарь и члены контролируемого им группировки, был заблокирован в районе "перегона" в Корабельном районе Николаева.

Во время осмотра салона транспортного средства криминалисты изъяли только что похищенное имущество пострадавшей, устройства для отпирания замков, наборы металлических и магнитных ключей, отвертки, права, рукавицы, балаклавы и другие принадлежности, с помощью которого воры совершали кражи. А по месту жительства фигурантов следователи и оперативники выявили ряд ювелирных изделий, часы, духи, компьютерную технику, орудия преступлений и тому подобное.

По согласованию с прокуратурой задержанным было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в жилище», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Тогда задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они и воспользовались.

Следственные действия продолжаются.