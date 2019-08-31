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Espreso.tvОбществоГенпрокуратура закрыла дело против Калетника

Генпрокуратура закрыла дело против Калетника


фото: segodnya.ua
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла дело против бывшего первого заместителя головы Верховной Рады Игоря Калетника

Об этом сообщил в пятницу, 30 августа 2019 года, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры на своей странице в социальной сети Facebook, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, заместитель генерального прокурора Сергей Кизь решил закрыть уголовное производство против Калетника в связи с якобы отсутствием в его действиях состава преступления.

Закрытие дела произошло "без изучения материалов уголовного производства", отмечается в сообщении.

Дело касалось организации и проведения голосования по диктаторские законы Януковича, что имело место 16 января 2014 года.

Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователем доступ в Единый государственный реестр юридических лиц. В сообщении также отмечается, что теперь уже бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств. Это произошло "после окончания рабочего дня" с 18:00 до 19:00, отмечается в сообщении.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора Украины, освободив того же дня с этой должности Юрия Луценко.

Справка

Игорь Калетник входит в воздействии на Винниччине клана коммунистов-аграриев Калетников.

В правление Виктора Януковича возглавлял таможню (2010-2012), а также был первым вице-спикером Верховной Рады (2012-2014).

В мае 2019 - то есть уже при президентстве Владимира Зеленского и по возвращении Андрея Портнова - Печерский районный суд города Киева снял Калетника с розыска.

"Я совсем не удивлюсь, если Калетника можно будет в ближайшее время увидеть в Украине, потому что очень уж странные и активные действия происходят именно вокруг его персоны", - заявлял в августе начальник отдела процессуального руководства по уголовным производства следственных Управление специального расследования Алексей Донской.

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