Генпрокуратура закрыла дело против Калетника
Об этом сообщил в пятницу, 30 августа 2019 года, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры на своей странице в социальной сети Facebook, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, заместитель генерального прокурора Сергей Кизь решил закрыть уголовное производство против Калетника в связи с якобы отсутствием в его действиях состава преступления.
Закрытие дела произошло "без изучения материалов уголовного производства", отмечается в сообщении.
Дело касалось организации и проведения голосования по диктаторские законы Януковича, что имело место 16 января 2014 года.
Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователем доступ в Единый государственный реестр юридических лиц. В сообщении также отмечается, что теперь уже бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств. Это произошло "после окончания рабочего дня" с 18:00 до 19:00, отмечается в сообщении.
Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора Украины, освободив того же дня с этой должности Юрия Луценко.
Справка
Игорь Калетник входит в воздействии на Винниччине клана коммунистов-аграриев Калетников.
В правление Виктора Януковича возглавлял таможню (2010-2012), а также был первым вице-спикером Верховной Рады (2012-2014).
В мае 2019 - то есть уже при президентстве Владимира Зеленского и по возвращении Андрея Портнова - Печерский районный суд города Киева снял Калетника с розыска.
"Я совсем не удивлюсь, если Калетника можно будет в ближайшее время увидеть в Украине, потому что очень уж странные и активные действия происходят именно вокруг его персоны", - заявлял в августе начальник отдела процессуального руководства по уголовным производства следственных Управление специального расследования Алексей Донской.
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