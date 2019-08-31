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Espreso.tvОперація об'єднаних сил31 августа на фронте: ранен один украинский военный

31 августа на фронте: ранен один украинский военный


фото: rubryka.com
31 августа на фронте, в результате вражеских обстрелов, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: три раза неподалеку Водяного с направлений Ужовка и Пикуза - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Зайцева с направления Гольмовского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Майского с направления Гольмовского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; вблизи Луганского с направления Нижнего Лозового - из станкового противотанкового гранатомета.

В одном из случаев противник запросил режим «тишина» для «эвакуации» тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

 

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