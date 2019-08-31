30 августа на фронте: с украинской стороны - раненый и погибший, с российской - 17 обстрелов

31 августа, 2019, 07:18

В пятницу, 30 августа 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в зведенны о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 31 августа, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного и Зайцево.