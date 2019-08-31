30 августа на фронте: с украинской стороны - раненый и погибший, с российской - 17 обстрелов
Об этом говорится в зведенны о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 31 августа, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - отмечают военные.
Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты открывали огонь вблизи Водяного и Зайцево.
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