Зеленский и Макрон полтора часа говорили по телефону по поводу G7 и возвращения туда РФ
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице (Франция).
Зеленский приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международною площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма.
Украинский президент выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.
Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе.
Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.
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