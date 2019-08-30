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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков и кнопкодавов

Зеленский внес в Раду закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков и кнопкодавов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под названием "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" (1027).

В нем Зеленский предлагает парламенту прекращать досрочно полномочия депутатов в случаях:

- неличного голосования народного избранника в парламенте при установлении такого факта судом.

- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Совета или комитетов парламента в течение одной сесии. В таком случае его полномочия прекращает Верховный суд.

- прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная рада.

Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать ее на имя спикера, как это было раньше.

В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решений парламента.

 

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