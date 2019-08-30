Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки генпрокурором
30 августа, 2019, 10:19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019.
29 августа Верховная Рада назначила генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
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