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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о назначении Рябошапки генпрокурором

Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019.

29 августа Верховная Рада назначила генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

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