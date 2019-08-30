За полгода необходимо кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе, - Пристайко

30 августа, 2019, 14:06

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко поставит задачу дипломатическому корпусу в течение полгода значительно продвинуться в решении конфликта на Донбассе

Об этом он сказал в своем выступлении в Раде перед голосованием за его назначение, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах. Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня, верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и, безусловно, поддержке наших партнеров нам удалось предотвратить войну с Россией", - сказал он.

"Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов, прежде всего направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией столкновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, продолжается работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

Пристайко отметил, что если мирный процесс будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Над модальностью возвращения людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистией, снятием торговых ограничений, восстановлением контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать: либо путем привлечения миротворческих миссий, либо путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул он.