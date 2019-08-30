В Запорожье студенты пришли в университет с гробом, потому что хотят изучать "руский язык"
Об этом пишет местное издание "Zабор" .
Молодые люди пришли с колонкой и включили похоронную музыку.
Отмечается, что они требуют, чтобы в университете преподавали на русском языке, заявляя, что якобы нарушаются их конституционные права.
По информации СМИ, студенты, пришедшие с гробом, учатся на факультете журналистики.
На место сразу вызвали охранников и полицию. Охрана убедила молодых людей музыку выключить.
"К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском и это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном вузе это постановление нарушить не могут", - говорится в сообщении.
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