В Запорожье студенты пришли в университет с гробом, потому что хотят изучать "руский язык"

30 августа, 2019, 12:33

В Запорожском национальном университете (ЗНУ) на праздник Дня знаний, который в вузе отмечают 30 августа, пришло несколько студентов с импровизированным гробом

Об этом пишет местное издание "Zабор" .

Молодые люди пришли с колонкой и включили похоронную музыку.

Отмечается, что они требуют, чтобы в университете преподавали на русском языке, заявляя, что якобы нарушаются их конституционные права.

По информации СМИ, студенты, пришедшие с гробом, учатся на факультете журналистики.

На место сразу вызвали охранников и полицию. Охрана убедила молодых людей музыку выключить.

"К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском и это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном вузе это постановление нарушить не могут", - говорится в сообщении.