В Украине уже до конца года могут провести перепись населения - премьер-министр
Об этом сообщает Zn.ua.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом сообщается, что сначала перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года.
"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - рассказал Гончарук.
По словам премьер-министра, перепись планировали на 2020 год из-за проведения очередных парламентских выборов.
"Выборов сейчас не будет, по крайней мере парламентских точно", - сказал он.
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Напомним, известно, что в декабре 2019 года состоится пробная перепись населения с использованием инновационных технологий - на Оболони и в Бородянском районе Киевской области. Планируется, что переписчики будут использовать планшеты и gps-трекеры.
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В марте Государственная служба статистики Украины объявила тендер на разработку системы баз данных (Разработка автоматизированной системы для сбора и обработки данных) Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.
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