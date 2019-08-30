В Украине уже до конца года могут провести перепись населения - премьер-министр

30 августа, 2019, 17:42

Перепись населения в Украине может состояться до конца 2019 года. Ранее перепись планировали осуществить в конце 2020 года

Об этом сообщает Zn.ua.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом сообщается, что сначала перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года.

"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - рассказал Гончарук.

По словам премьер-министра, перепись планировали на 2020 год из-за проведения очередных парламентских выборов.

"Выборов сейчас не будет, по крайней мере парламентских точно", - сказал он.