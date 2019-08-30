 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине уже до конца года могут провести перепись населения - премьер-министр

В Украине уже до конца года могут провести перепись населения - премьер-министр

Перепись населения в Украине может состояться до конца 2019 года. Ранее перепись планировали осуществить в конце 2020 года

Об этом сообщает Zn.ua.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом сообщается, что сначала перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года.

"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - рассказал Гончарук.

По словам премьер-министра, перепись планировали на 2020 год из-за проведения очередных парламентских выборов.

"Выборов сейчас не будет, по крайней мере парламентских точно", - сказал он.

  • Напомним, известно, что в декабре 2019 года состоится пробная перепись населения с использованием инновационных технологий - на Оболони и в Бородянском районе Киевской области. Планируется, что переписчики будут использовать планшеты и gps-трекеры.

  • В марте Государственная служба статистики Украины объявила тендер на разработку системы баз данных (Разработка автоматизированной системы для сбора и обработки данных) Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать