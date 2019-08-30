В Украине начали запрещать остекление балконов и установку кондиционеров
Об этом пишет Трибуна Бровары.
Под запрет также попали обустройства новых и расширение существующих оконных и балконных проемов, изменение формы и цвета оконных рам и дверей.
"Эти нормы существуют давно, но только сейчас они применяются именно для Броваров", - говорят чиновники и ссылаются на Государственные строительные нормы (ГСН) В.3.2.-2-2009 "Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт" и В.2.2- 15-2005 "здания и сооружения. Жилые дома".
Проект решения разработан управлением градостроительства и архитектуры. По словам мэра города Игоря Сапожко, проект подготовлен в ответ на обращение управляющей компании, которая обслуживает один из жилых комплексов в Броварах. Сапожко отметил, что поскольку исполком не может принять решение по отдельному жилому комплексу, то принимает и применяет его для всего города.
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