 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Словакии схватили контрабандиста из Закарпатья на самодельном летательном аппарате

В Словакии схватили контрабандиста из Закарпатья на самодельном летательном аппарате

Вблизи словацкого города Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, местные пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат и задержали его пилота-украинца

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Руководил летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей воспрепятствовать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать