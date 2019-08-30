В Словакии схватили контрабандиста из Закарпатья на самодельном летательном аппарате

30 августа, 2019, 19:07

Вблизи словацкого города Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, местные пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат и задержали его пилота-украинца

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Руководил летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей воспрепятствовать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.