В Польше украинец упал со стены замка и разбился насмерть

30 августа, 2019, 11:02

В польском городе Валбжих погиб гражданин Украины

Как сообщает Dziennik Wałbrzych, мужчина упал с стены средневекового замка Ксьож.

Мужчину первыми обнаружили рабочие, прибывшие утром для проведения реставрационных работ фонтанов средневекового замка. Они пытались реанимировать мужчину, однако он умер до приезда скорой.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Одной из версий гибели украинца является самоубийство.

По данным издания, мужчина, вероятно, вылез на стену, окружающую двор замка, и упал на террасу.