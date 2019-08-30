В Киеве пес убежал из авто, которое попало в ДТП с опрокидыванием

30 августа, 2019, 15:44

В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с опрокидыванием

Как рассказал Вартовим Еспресо водитель автомобиля Iveco, он съехал с Дарницкого моста и двигался в правой полосе.

Вдруг из третьего ряда водитель Mitsubishi Outlander решил свернуть на АЗС, из-за чего оказался прямо перед фургоном.

От удара японский кроссовер перевернулся на бок. Медики скорой помощи по прибытию оказали помощь на месте - участники от госпитализации отказались. Однако, как с сожалением рассказал руководитель Iveco, после аварии у него из машины бежала собака, которую он не смог найти.