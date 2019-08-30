В Киеве пес убежал из авто, которое попало в ДТП с опрокидыванием
30 августа, 2019, 15:44
В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с опрокидыванием
Как рассказал Вартовим Еспресо водитель автомобиля Iveco, он съехал с Дарницкого моста и двигался в правой полосе.
Вдруг из третьего ряда водитель Mitsubishi Outlander решил свернуть на АЗС, из-за чего оказался прямо перед фургоном.
От удара японский кроссовер перевернулся на бок. Медики скорой помощи по прибытию оказали помощь на месте - участники от госпитализации отказались. Однако, как с сожалением рассказал руководитель Iveco, после аварии у него из машины бежала собака, которую он не смог найти.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень