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Espreso.tvОбществоВ аэропорту "Киев" сел военный самолет

В аэропорту "Киев" сел военный самолет

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные

Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает Громадское.

Но еще неизвестно, есть ли в том самолете люди.

"Сел военный самолет, но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Также сообщается, что в аэропорт "Киев" прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту.

Напомним, по данным экс-нардепа Мустафы Найема, в список обмена пленными попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб. Кроме того, в список попали все украинские военнопленные моряки.

Отметим, что час назад в офисе президента заявили, что процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах.

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