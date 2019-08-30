В аэропорту "Киев" сел военный самолет
Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает Громадское.
Но еще неизвестно, есть ли в том самолете люди.
"Сел военный самолет, но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.
Также сообщается, что в аэропорт "Киев" прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту.
«Сел военный самолет (в аэропорту« Киев »- ред.), Но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей» - советник командующего ВМС Украины о возможном возвращении пленных украинских моряков pic.twitter.com/37AL9tnNqp- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.
Напомним, по данным экс-нардепа Мустафы Найема, в список обмена пленными попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб. Кроме того, в список попали все украинские военнопленные моряки.
Отметим, что час назад в офисе президента заявили, что процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень