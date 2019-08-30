30 августа, 2019, 10:15

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные

Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает Громадское.

Но еще неизвестно, есть ли в том самолете люди.

"Сел военный самолет, но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Также сообщается, что в аэропорт "Киев" прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту.

«Сел военный самолет (в аэропорту« Киев »- ред.), Но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей» - советник командующего ВМС Украины о возможном возвращении пленных украинских моряков pic.twitter.com/37AL9tnNqp - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.

Напомним, по данным экс-нардепа Мустафы Найема, в список обмена пленными попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб. Кроме того, в список попали все украинские военнопленные моряки.

Отметим, что час назад в офисе президента заявили, что процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах.