Суд отпустил экс-переводчика Гройсмана, который признал вину в госизмене
Об этом сообщает Судебный репортер.
Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. По соглашению, Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение.
Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.
Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.
По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.
- Напомним, 20 декабря 2017 г. сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам данные о зарубежных поездках и переговорах главы правительства.
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