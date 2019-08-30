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Espreso.tvОбществоСуд отпустил экс-переводчика Гройсмана, который признал вину в госизмене

Суд отпустил экс-переводчика Гройсмана, который признал вину в госизмене

Голосеевский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности между экс-переводчиком экс-премьер-министра Станиславом Ежовым и прокурором Александром Банником

Об этом сообщает Судебный репортер.

Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. По соглашению, Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение.

Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.

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