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Espreso.tvОбществоСША, Польша и Украина подпишут газовое соглашение

США, Польша и Украина подпишут газовое соглашение


фото: delfi
США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа

Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

По информации издания, документ подпишут Рик Перри, министр энергетики США, Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши и Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украину и американского экспорта СПГ, а также газовых стыков в регионе.

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