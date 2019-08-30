США, Польша и Украина подпишут газовое соглашение

30 августа, 2019, 12:12

США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа

Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

По информации издания, документ подпишут Рик Перри, министр энергетики США, Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши и Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украину и американского экспорта СПГ, а также газовых стыков в регионе.