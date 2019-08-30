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Espreso.tvМирСША хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы в Приднестровье, - Болтон

США хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы в Приднестровье, - Болтон


фото: reuters
Соединенные Штаты хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы на складах в приднестровской Колбасне

Об этом заявил накануне в Кишиневе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает ТАСС.

"Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы в России было свое предложение, в США - свое. Я сказал президенту (Додону), что мы можем предоставить техническую помощь", - сказал он.

Советник Дональда Трампа рассказал, что США имеют значительный опыт утилизации боеприпасов, химического оружия. "Могут быть разные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом", - отметил Болтон.

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