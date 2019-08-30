США хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы в Приднестровье, - Болтон
30 августа, 2019, 11:39
Соединенные Штаты хотят совместно с Россией утилизировать боеприпасы на складах в приднестровской Колбасне
Об этом заявил накануне в Кишиневе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает ТАСС.
"Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы в России было свое предложение, в США - свое. Я сказал президенту (Додону), что мы можем предоставить техническую помощь", - сказал он.
Советник Дональда Трампа рассказал, что США имеют значительный опыт утилизации боеприпасов, химического оружия. "Могут быть разные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом", - отметил Болтон.
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