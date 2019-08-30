Средний размер платежки за коммуналку уменьшился до 650 грн

30 августа, 2019, 19:38

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец июля 2019 года составляла 53 млрд грн, что на 2,3 млрд грн меньше, чем месяц назад

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец июля 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 23,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 15,2 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4, 8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, по поставке электрической энергии - 4,8 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт · ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2019 года составляли 652,9 грн, что меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале ( 2660,6 грн), марте (2296,5 грн), апреле (1191,9 грн), мае (779,4 грн) и июне (659,6 грн).

В июле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,1 млрд грн (145,0% начисленных за этот период сумм) за поставки электрической энергии - 3,1 млрд грн (113,6%).