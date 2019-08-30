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Espreso.tvОбществоСоциальная реклама против подросткового курения электронных сигарет стартовала в США

Социальная реклама против подросткового курения электронных сигарет стартовала в США

Социальная реклама против подросткового курения электронных сигарет стартовала в США
Неприбыльная организация Truth Initiative (“Движение за правду”) сообщила о старте компании против подросткового курения электронных сигарет во время вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards. Герои социальных рекламных роликов – животные, которые призывают производителей электронных сигарет не тестировать свою продукцию на людях, в отстсвие долгосрочных данных о влиянии электронных сигарет на здоровье. 

По данным US FDA, распространенность курения электронных сигарет старшеклассниками США выросла с 11.7% (2017) до 20.8% (2018). 
 
Как ранее сообщали "Украинские новости", в Украине подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, поскольку они и дешевле, и менее стандартизированы. К тому же электронные сигареты появились в Украине гораздо раньше данных систем. Ранее социологи даже не включали вопросы о системах нагревания табака в социологические исследовании о влиянии курения.

Данные Глобального опроса потребления табака несовершеннолетними в Украине, проведенного в 2017 году, зафиксировали распространенность курения электронных сигарет лицами от 13 до 15 лет на уровне 18.4%. 

Аналитическое исследование ВООЗ "Электронные сигареты: оценка ситуации и требований к регулированию в Украине" отмечает, что электронная сигарета – это "портативное устройство для нагревания жидкости, в результате которого образуется пар". 

Согласно исследованию, отсутствие табака позволяет избежать регулирования электронных сигарет как табачных изделий. Соответственно, на них не распространяются некоторые налоговые и административные требования.  Зато налоговые и регуляторные требования уже распространяются на устройства электрического нагревания табака. 

Статистических данных об использовании устройств  электрического нагревания табака подростками в Украине нет. На момент исследования 2017 года, единственное устройство  системы IQOS было представлено только в Киеве, его конкурент GLO вышел на рынок значительно позже. 
 
Так, по данным Киевского международного института социологии и Общественного центра «Життя», социологическое исследование 2017 г. содержало лишь вопрос об электронных сигаретах. Вопрос о системах нагревания табака (в т.ч. IQOS, Glo) появился лишь в 2019 г.
 
- Предметом исследования ранее были обычные электронные сигареты. Что касается IQOS, Glo – это не электронные сигареты, а системы нагревания табака (т.н. heated tobacco products) – отдельные вопросы по ним появились лишь в 2019 г. - заявила менеджер по коммуникациям общественного центра «Життя» Оксана Тотовицкая.
 
Согласно данным 2019 г. Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины и Общественного центра "Життя", только 1.7% украинцев старше 18 лет использовали системы нагревания табака. 
 
- Определенные риски для подростков несут электронные сигареты. Поскольку, в отличие от систем нагревания табака, они гораздо дешевле и доступнее для подростков. К тому же системы нагревания табака появились в Украине значительно позже электронных сигарет. К примеру, на момент упомянутого социологического исследования 2017 г., Glo вообще не было в Украине, а IQOS только появился в Киеве — объясняет ситуацию эксперт Национальной службы здоровья Украины Андрей Грибанов.
 
По его словам, с точки зрения улучшения общественного здоровья, все никотиносодержащие товары, в том числе электронные сигареты, должны облагаться акцизом и соответствующими налогами.
 
Также эксперт призвал провести дополнительные, более детальные исследования по влиянию альтернативных табачных изделий на здоровье человека, а также провести стандартизацию данной продукции.
 
- Если в системах нагревания табака содержится хотя бы обычный табак, то в электронных сигаретах — аэрозоль, содержание которого может серьезно отличаться. Есть необходимость стандартизации электронных сигарет и аэрозолей, которые в них используются — уверен эксперт НСЗУ Андрей Грибанов.
 
Электронную петицию на официальном сайте интернет-представительства Президента Украины с просьбой подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который запретит продавать электронные сигареты детям поддержали лишь 50 человек. Петиция должна набрать 25 000 подписей, для рассмотрения Президентом Украины. В мае 2019 г. депутаты отклонили законопроект, ужесточавший требования к табачным изделиям. 

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