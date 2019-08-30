С начала прошедших суток боевики 18 раз открывали огонь
30 августа, 2019, 08:00
29 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. С начала 30 августа режим тишины возбудили еще 1 раз
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов:
- возле Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- около Новогнатовки со станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Гнутова из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Талаковки из стрелкового оружия;
- около Павлополя из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов позиций ООС:
- дважды неподалеку Южного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцевого из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Луганского из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- неподалеку Новолуганского с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Водяного (из стрелкового оружия).
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