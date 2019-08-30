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Espreso.tvОбществоС начала прошедших суток боевики 18 раз открывали огонь

С начала прошедших суток боевики 18 раз открывали огонь

29 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. С начала 30 августа режим тишины возбудили еще 1 раз

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов:

  • возле Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • около Новогнатовки со станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды вблизи Гнутова из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Талаковки из стрелкового оружия;
  • около Павлополя из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов позиций ООС:

  • дважды неподалеку Южного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Луганского из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • неподалеку Новолуганского с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Водяного (из стрелкового оружия).

 

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