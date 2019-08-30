С 28 августа по 11 сентября продолжается молодое бабье лето, - синоптик Наталья Диденко

30 августа, 2019, 07:00

30 августа будет сухо и солнечно во всех частях Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .

"28 августа, если кто-то не заметил началось молодое бабье лето. Оно, обычно, как принято, где-то с 28 августа по 11 сентября. Бабье лето, мы знаем давно, когда антициклон. То есть, область высокого атмосферного давления над нами, обуславливающая сухую, теплую, солнечную, малооблачную, маловетреную погоду", - сказала синоптик.

По прогнозу, на западе без существенных осадков, лишь в Карпатах отдельные грозовые дожди. Температура воздуха - +26...+32.

На севере будет преобладать сухая погода. Без осадков. Температура - +24...+27.

На востоке без осадков. Удержится сухая жаркая погода. Температура - +26...+27.

В центральной части страны ожидается сухая воздушная масса, ясно. Температура - +25...+28 градусов.

На юге очень тепло. Температура - +30...+32.

В Киеве погода сухая и солнечная, температура - +26.