Россиянин пытался на автомобиле прорваться в Украину
Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 26-летний мужчина направлялся в Украину на автомобиле Ford.
"Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Мужчина, услышав это, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска", - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.
Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.
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