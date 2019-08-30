Россия согласна на проведение трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре - росСМИ

30 августа, 2019, 18:38

Россия подтвердила участие в проведении трехсторонних переговоров с Украиной и ЕС относительно заключения будущего контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины в первой половине сентября 2019 года

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает российский "Интрефакс".

"У нас есть предложение от заместителя главы Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 сентября, или, возможно, какой-то другой день. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано ", - сообщил Новак, отметив, что российская сторона готова встретиться в первой половине сентября.

Отметим, что представитель российского правительства впервые открыто подтвердил участие России в следующем раунде переговоров о транзите газа. Ранее представители РФ не подтверждали встречу по транзиту, объясняя это сначала президентскими выборами в Украине, а затем парламентскими.