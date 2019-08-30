"Приехал по родительскому чувству": в Жулянах пообщались с отцом пленного моряка
30 августа, 2019, 10:14
В аэропорту "Киев" журналисты встретили отца военнопленного моряка Василия Сороки
Видео с Виктором Сорокой обнародовала в Facebook журналистка Эльвина Сейтбуллаева в Facebook.
"Нас никто сюда не приглашал, приехали по зову родительского ощущения, что надо приехать. Нам ничего не говорят, ни с кем не общались. Из Киева выезжать не будем. Надеюсь, что это (обмен, - Ред.) будет сегодня, если не вечером, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - рассказал отец.
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