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Espreso.tvОбщество"Приехал по родительскому чувству": в Жулянах пообщались с отцом пленного моряка

"Приехал по родительскому чувству": в Жулянах пообщались с отцом пленного моряка

В аэропорту "Киев" журналисты встретили отца военнопленного моряка Василия Сороки

Видео с Виктором Сорокой обнародовала в Facebook журналистка Эльвина Сейтбуллаева в Facebook.

"Нас никто сюда не приглашал, приехали по зову родительского ощущения, что надо приехать. Нам ничего не говорят, ни с кем не общались. Из Киева выезжать не будем. Надеюсь, что это (обмен, - Ред.) будет сегодня, если не вечером, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - рассказал отец.

 

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