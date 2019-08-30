"Он меня не гонял": Коломойский опроверг тезис о притеснениях со стороны Порошенко

30 августа, 2019, 13:43

Олигарх Игорь Коломойский встречался после выборов с пятым президентом Украины Петром Порошенко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Коломойский рассказал, что после президентских выборов у него была с Порошенко одна личная встреча: "Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не тойво. Мы просто поговорили. О жизни. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения... Но первый год был запоминающимся, поэтому более-менее было ничего".

Также олигарх отверг тезис о притеснениях со стороны Порошенко: "Так он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было же гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Так, были фактовые уголовные дела. Ничего личного. Это же была предвыборная агитация. Уже ж выборы закончились, после этого вы видели, чтобы он что-то плохое сказал? После 21 апреля?"

По словам Коломойского, Порошенко - это часть истории Украины, наш пятый президент, с которым мы прожили какую-то немного счастливую, а в большей степени несчастную жизнь.

"Он сделал мне немного хорошего, но это немного - очень ценно. Порошенко удержал страну в тяжелые времена. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами либо проклинать - всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-нибудь напишут, кто из нас в чем имел больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, включая Порошенко и его достижения, в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. Тогда очень немногие люди очень много решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он.

"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия. То, что касается Портнова, я считаю, там достаточно серьезные вещи. Не знаю, может, кто-то там воспринимает это как шутку, но это временно. Сегодня только наличие Юрия Витальевича на последнем рубеже обороны не позволяет искам Портнова вылиться в какие-то конкретные безграничные решения. Но скоро все изменится", - отметил Коломойский.