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Espreso.tvОбщество"Надеемся, что удастся обняться", - мама политзаключенного Кольченко

"Надеемся, что удастся обняться", - мама политзаключенного Кольченко


фото: krymr.org
Лариса Кольченко надеется на скорую встречу со своим сыном - пленником Кремля - Александром

Об этом она рассказала журналистам Крим.Реалии.

"Это очень волнительно. Все в таком тревожном ожидании находимся. Надеемся, что уже скоро удастся обняться", - говорит Лариса Кольченко.

 

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