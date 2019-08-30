"Надеемся, что удастся обняться", - мама политзаключенного Кольченко

30 августа, 2019, 11:38

Лариса Кольченко надеется на скорую встречу со своим сыном - пленником Кремля - Александром

Об этом она рассказала журналистам Крим.Реалии.

"Это очень волнительно. Все в таком тревожном ожидании находимся. Надеемся, что уже скоро удастся обняться", - говорит Лариса Кольченко.