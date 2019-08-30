"Евровидение-2020" будет принимать Роттердам

30 августа, 2019, 14:35

Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году будет принимать нидерландский город Роттердам

Об этом сообщает Укринформ.

За право проведения конкурса соревновались два города - Роттердам и Маастрихт. Амстердам отказался от участия. По словам мэра столицы Нидерландов, в городе нет соответствующего концертного зала.

Нидерланды получили право провести Евровидение-2020 после победы Дункана Лоуренса на конкурсе.