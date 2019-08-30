"Евровидение-2020" будет принимать Роттердам
30 августа, 2019, 14:35
Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году будет принимать нидерландский город Роттердам
Об этом сообщает Укринформ.
За право проведения конкурса соревновались два города - Роттердам и Маастрихт. Амстердам отказался от участия. По словам мэра столицы Нидерландов, в городе нет соответствующего концертного зала.
Нидерланды получили право провести Евровидение-2020 после победы Дункана Лоуренса на конкурсе.
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