"Антонов" требует изменить название российской модификации самолета "Руслан"
Об этом говорится в заявлении компании в ответ на сообщения российских СМИ о том, что КБ "Ильюшин" с 2017 года разрабатывает глубоко модернизированный супертяжелый военно-транспортный самолет на базе Ан-124-100 "Руслан".
"Специалисты ГП "Антонов" не исключают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Но подбор и установку нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.
Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность ", - подчеркнули в компании.
На предприятии отмечают, что в качестве базовой модели КБ "Ильюшин" выбрало самолет Ан-124-100 "Руслан", созданный КБ А.К. Антонова.
"То есть, разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" - владелец сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", - отметили в компании.
Кроме того, на предприятии с 2004 по 2007 годы разработаны и сертифицированы три модификации "Руслана".
Одна из них уже получила обозначение Ан-124-100М. "Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенным до 150 тонн полезной нагрузкой, возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн", - уточнили на предприятии.
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