"Антонов" требует изменить название российской модификации самолета "Руслан"

30 августа, 2019, 15:02

Украинское госпредприятие "Антонов" заявило, что не участвует в разработке нового самолета российского конструкторского бюро "Ильюшин", в связи с чем требует присвоить авиасудну новое обозначение без использования марки "АН"

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на сообщения российских СМИ о том, что КБ "Ильюшин" с 2017 года разрабатывает глубоко модернизированный супертяжелый военно-транспортный самолет на базе Ан-124-100 "Руслан".

"Специалисты ГП "Антонов" не исключают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Но подбор и установку нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность ", - подчеркнули в компании.

На предприятии отмечают, что в качестве базовой модели КБ "Ильюшин" выбрало самолет Ан-124-100 "Руслан", созданный КБ А.К. Антонова.

"То есть, разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" - владелец сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", - отметили в компании.

Кроме того, на предприятии с 2004 по 2007 годы разработаны и сертифицированы три модификации "Руслана".

Одна из них уже получила обозначение Ан-124-100М. "Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенным до 150 тонн полезной нагрузкой, возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн", - уточнили на предприятии.