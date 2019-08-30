"Александрия" узнала соперников в Лиге Европы
30 августа, 2019, 14:46
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Александрия"
Об этом сообщает UEFA.
30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет "Александрия", и кто будет их соперникам.
Группа I
- "Вольфсбург" (Германия)
- "Гент" (Бельгия)
- "Сент-Этьен" (Франция)
- "Александрия" (Украина)
Первый матч "Александрии" состоится 19 сентября.
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться