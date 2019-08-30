"Александрия" узнала соперников в Лиге Европы

30 августа, 2019, 14:46

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Александрия"

Об этом сообщает UEFA.

30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет "Александрия", и кто будет их соперникам.

Группа I

"Вольфсбург" (Германия) "Гент" (Бельгия) "Сент-Этьен" (Франция) "Александрия" (Украина)

Первый матч "Александрии" состоится 19 сентября.