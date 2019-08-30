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Espreso.tvСпорт"Александрия" узнала соперников в Лиге Европы

"Александрия" узнала соперников в Лиге Европы


фото: UEFA
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Украину представит "Александрия"

Об этом сообщает UEFA.

30 августа состоялась жеребьевка Лиги Европы, где Украину представят два клуба: "Александрия" и "Динамо". Стало известно, в какой группе сыграет "Александрия", и кто будет их соперникам.

Группа I

  1. "Вольфсбург" (Германия)
  2. "Гент" (Бельгия)
  3. "Сент-Этьен" (Франция)
  4. "Александрия" (Украина)

Первый матч "Александрии" состоится 19 сентября.

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