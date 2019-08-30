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Espreso.tvОбществоПристайко назвал приоритеты внешней политики Украины

Пристайко назвал приоритеты внешней политики Украины

Новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко потребует от украинских дипломатов прагматизма во всех сферах внешнеполитической деятельности
Об этом он заявил на первом заседании первой сессии парламента нового созыва в четверг, 29 августа, сообщает Укринформ.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один - это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма", - сказал Пристайко.

"Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений - ЕС и НАТО. Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее - одного политического решения", - добавил он .

Пристайко отметил имеющийся опыт и ресурсы ЕС и НАТО, которые может использовать Украина. "Есть опыт и ресурс членов этих организаций, в нашем распоряжении, включая финансовые. Нужно только научиться их эффективно использовать", - добавил министр.

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По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.

"Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромислового производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность - это то, что крадет у нас война", - сказал он.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним" , - отметил он.

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