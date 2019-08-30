Пристайко назвал приоритеты внешней политики Украины

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один - это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма", - сказал Пристайко.

"Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений - ЕС и НАТО. Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее - одного политического решения", - добавил он .

Пристайко отметил имеющийся опыт и ресурсы ЕС и НАТО, которые может использовать Украина. "Есть опыт и ресурс членов этих организаций, в нашем распоряжении, включая финансовые. Нужно только научиться их эффективно использовать", - добавил министр.

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По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.

"Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромислового производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность - это то, что крадет у нас война", - сказал он.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним" , - отметил он.