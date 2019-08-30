После встречи с Болтоном Лукашенко поехал на свое поле собирать с девушками арбузы (видео)

30 августа, 2019, 12:33

После встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа поехал на уборку арбузов на своем участке

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

На своей бахче Лукашенко работал вместе с девушками из службы делового протокола. Также на видео, которое разместило официальное информагентство "БелТА", видно, как работает пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Всего собрали 20 тонн арбузов.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что на уборке урожая задействованы те, "кто работает рядом". Это представители администрации президента, спортсмены, тренеры, сотрудники службы делового протокола. Помогал собирать урожай и руководитель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Ранее на уборке урожая Лукашенко помогал также сын Николай.

Недавно Лукашенко рассказал, что у него 47,2 гектара земли, где он выращивает картофель, лук, свеклу, морковь, а в этом году впервые посеял пшеницу на 5 гектарах. В прошлом году белорусский лидер подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки со своего огорода.