Поляки едва не сожгли стадион в Шотландии
30 августа, 2019, 13:27
Фаны "Легии" устроили яркое огненное шоу во время матча против "Рейнджерса"
Об этом сообщается y twitter.
Во время ответного матча квалификации плей-офф раунда Лиги Европы между польской "Легией" и шотландским "Рейнджерс" было жарко не только на футбольном поле. Польский ультрас устроили на гостевом секторе настоящее огненное шоу, за что теперь "Легия" точно получит штраф.
Отметим, что победу одержали хозяева поля и продолжат выступления в групповом этапе Лиги Европы. Украину на турнире представят киевское "Динамо" и "Александрия".
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 30 августа, в 14:00.
Legia Warsaw fans enjoyed themselves at Rangers pic.twitter.com/BSlXl7e1YS- Goal (@goal) 30 августа 2019 г.
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