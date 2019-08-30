Официальный курс валют на 30 августа

30 августа, 2019, 08:35

В пятницу, 30 августа, НБУ ослабил гривню

Об этом говорится на сайте НБУ.

$1 покупают по 25,23 грн (предыдущий курс - 25,22 грн).

Евро также подорожало на 1 копейку: 30 августа 1 евро покупают по 27,94 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 25,17 грн, продают - 25,22 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,80 грн, продают - 27,89 грн.