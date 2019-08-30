Официальный курс валют на 30 августа
30 августа, 2019, 08:35
В пятницу, 30 августа, НБУ ослабил гривню
Об этом говорится на сайте НБУ.
$1 покупают по 25,23 грн (предыдущий курс - 25,22 грн).
Евро также подорожало на 1 копейку: 30 августа 1 евро покупают по 27,94 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 25,17 грн, продают - 25,22 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,80 грн, продают - 27,89 грн.
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