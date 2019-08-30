Обвал многоэтажки в Дрогобыче. Двух коммунальщиков отправили под домашний арест
30 августа, 2019, 20:39
Дрогобычский горрайонный суд Львовской области в пятницу, 30 августа 2019 года, отправил под домашний арест двух сотрудников коммунального предприятия, которые фигурируют в расследовании обвала жилого дома в Дрогобыче
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко, передает Еспресо.TV .
"Сегодня Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказала она.
Домашний арест будет действовать не круглосуточно, а с 6.00 до 21.00.
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