 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОБСЕ стало на защиту UA: Общественное

ОБСЕ стало на защиту UA: Общественное


фото: detector.media
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после сообщений об обысках в здании Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в доме главы правления НОТУ Зураба Аласании призвал власти в Украине воздержаться от давления на государственные СМИ

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Еспресо.TV.

Читайте также: Первые 100 дней внутренней политики президента Зеленского

"Меня волнует сегодняшний поиск в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и домах менеджеров СМИ Украины, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость государственных средств массовой информации", - заявил Дезир.

Читайте также: 10 фактов из жизни Нестора Шуфрича

  • Утром 30 августа 2019 года стало известно об обысках в Общественном телевидении.
  • При этом в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины.
  • ПАО "НОТУ" назвала следственные действия "попыткой запугивания" .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать