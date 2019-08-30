ОБСЕ стало на защиту UA: Общественное

30 августа, 2019, 19:33

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после сообщений об обысках в здании Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в доме главы правления НОТУ Зураба Аласании призвал власти в Украине воздержаться от давления на государственные СМИ

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Еспресо.TV.

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"Меня волнует сегодняшний поиск в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и домах менеджеров СМИ Украины, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость государственных средств массовой информации", - заявил Дезир.

I am worried about today's search at PSB @ 1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania . I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media. - OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 августа 2019 г.

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