ОБСЕ стало на защиту UA: Общественное
30 августа, 2019, 19:33
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после сообщений об обысках в здании Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в доме главы правления НОТУ Зураба Аласании призвал власти в Украине воздержаться от давления на государственные СМИ
Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Еспресо.TV.
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"Меня волнует сегодняшний поиск в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и домах менеджеров СМИ Украины, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость государственных средств массовой информации", - заявил Дезир.
I am worried about today's search at PSB @ 1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania . I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media.- OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 августа 2019 г.
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- Утром 30 августа 2019 года стало известно об обысках в Общественном телевидении.
- При этом в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины.
- ПАО "НОТУ" назвала следственные действия "попыткой запугивания" .
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