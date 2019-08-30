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Espreso.tvОбществоНовые шоу на YouTube Premium будут бесплатными

Новые шоу на YouTube Premium будут бесплатными

Видеосервис YouTube отказался от системы платной подписки на оригинальные шоу, которые создает компания Google

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Google признал, что для окупаемости сервиса YouTube Premium им будет достаточно доходов от рекламы, которая крутится внутри видеороликов. Аналитики посчитали, что в 2018 году видеосервис получил $15 млрд доходов от рекламы.

"Бесплатными будут только новые шоу. Те видео, которые уже находятся в библиотеке YouTube Premium, останутся за пейволлом, ведь есть обязательства компании по уже заключенным контрактам", - сообщили в компании.

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