Новые министерства пока не смогут работать, - Турчинов

30 августа, 2019, 18:51

Все новосозданные министерства или те, что изменили название, пока не готовы к полноценной работе

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.Нет.

Он напомнил, что 29 августа во время утверждения состава нового правительства были созданы новые министерства путем объединения нескольких министерств, которые работали в предыдущих правительствах, а также путем изменения их названий.

"Уменьшение количества министерств - достаточно логичный шаг, но он должен профессионально готовиться", - сказал Турчинов, объяснив, что после вчерашнего голосования потеряли свою легитимность министерства, которые работали за прошедшие правительств и не получили новых руководителей и не попали в состав нового Кабмина.

По его словам, ликвидация министерств и ведомств - юридически сложный, затратный и длительный процесс.

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"Вместе с тем, все министерства, которые получили новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и новоизбранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное - ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно закону "О бюджете Украины", закрепленные за министерствами, подлежащих ликвидации", - сказал Турчинов.

Он пояснил, что для нормального функционирования новых министерств "ВРУ должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу новосозданных структур и подразделений".

"Серьезные государственные решения должны опираться не только на информационную составляющую. Есть еще одна важная составляющая, которая называется "государственное управление". Такие решения требуют серьезной подготовительной работы, которую желательно проводить до их принятия", - подытожил Турчинов.