Netflix снимает фильм о Билле Гейтсе: уже есть трейлер

30 августа, 2019, 20:55

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об основателе компании Microsoft Билле Гейтсе

Видео-трейлер появился на Youtube-канале Netflix.

"Документальный фильм рассказывает историю жизни Билла Гейтса, когда он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире. Режиссером ленты стал режиссер Дэвис Гуггенхайм ("Неудобная правда", "Он назвал меня Малала")", - говорится в сообщении.

Как видно из трейлера, фильм будет состоять из серии интервью, в том числе с самим Биллом Гейтсом. Режиссер планирует показать, как работает мозг Гейтса, как рождаются его идеи и какие проекты он реализует в области общественной деятельности.