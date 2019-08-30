Netflix снимает фильм о Билле Гейтсе: уже есть трейлер
30 августа, 2019, 20:55
Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об основателе компании Microsoft Билле Гейтсе
Видео-трейлер появился на Youtube-канале Netflix.
"Документальный фильм рассказывает историю жизни Билла Гейтса, когда он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире. Режиссером ленты стал режиссер Дэвис Гуггенхайм ("Неудобная правда", "Он назвал меня Малала")", - говорится в сообщении.
Как видно из трейлера, фильм будет состоять из серии интервью, в том числе с самим Биллом Гейтсом. Режиссер планирует показать, как работает мозг Гейтса, как рождаются его идеи и какие проекты он реализует в области общественной деятельности.
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