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Espreso.tvОбществоНа выходных Украину прогреет до +32, - синоптик Наталья Диденко

На выходных Украину прогреет до +32, - синоптик Наталья Диденко

31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.

31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой.

Температура воздуха будет высокой, Днем 31 августа ТА1 сентября ожидается + 26 + 32 градуса.

В Киеве на выходных будет преобладать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, существует вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, + 28 + 30 градусов.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1 сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым", - рассказала синоптик .

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