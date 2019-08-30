На выходных Украину прогреет до +32, - синоптик Наталья Диденко

30 августа, 2019, 11:05

31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.

31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой.

Температура воздуха будет высокой, Днем 31 августа ТА1 сентября ожидается + 26 + 32 градуса.

В Киеве на выходных будет преобладать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, существует вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, + 28 + 30 градусов.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1 сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым", - рассказала синоптик .