На выходных Украину прогреет до +32, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.
31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой.
Температура воздуха будет высокой, Днем 31 августа ТА1 сентября ожидается + 26 + 32 градуса.
В Киеве на выходных будет преобладать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, существует вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, + 28 + 30 градусов.
"Ветер будет крутиться во все стороны: с юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1 сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым", - рассказала синоптик .
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень