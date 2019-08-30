На столичной Соломенке в иностранца вытащили деньги из авто. Он ранен
30 августа, 2019, 20:42
В Соломенском районе города Киева вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, произошло жестокое ограбление, при котором был ранен мужчина
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Предварительно известно, что четыре человека в масках с оружием, разбив стекло в автомобиле, забрали сумку с деньгами.
При этом нанесли огнестрельное ранение мужчине в авто.
После стрельбы злоумышленники скрылись на внедорожнике с номерами киевской регистрации.
Пострадавший иностранный гражданин был госпитализирован.
В столице введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников
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