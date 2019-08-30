На столичной Соломенке в иностранца вытащили деньги из авто. Он ранен

30 августа, 2019, 20:42

В Соломенском районе города Киева вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, произошло жестокое ограбление, при котором был ранен мужчина

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Предварительно известно, что четыре человека в масках с оружием, разбив стекло в автомобиле, забрали сумку с деньгами.

При этом нанесли огнестрельное ранение мужчине в авто.

После стрельбы злоумышленники скрылись на внедорожнике с номерами киевской регистрации.

Пострадавший иностранный гражданин был госпитализирован.

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